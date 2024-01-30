ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінлива хмарність, але без опадів. Місцями прогріє до +7: погода на сьогодні

Вівторок 30 січня 2024 07:00
UA EN RU
Мінлива хмарність, але без опадів. Місцями прогріє до +7: погода на сьогодні Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 30 січня, по усій Україні очікується мінлива хмарність, втім, без опадів. На Прикарпатті й Волині прогріє до +7.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, західний, 3-8 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -7 до -2 вночі й від +1 до +7 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -4 до -9 вночі й від 0 до +3 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -2 до -4 вночі й від +2 до +4 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до -7 вночі й від 0 до +1 вдень.

Мінлива хмарність, але без опадів. Місцями прогріє до +7: погода на сьогодні

Фото: погода на 30 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -8 - -3, а вдень від -1 до +4. У Києві тим часом від -6 до -4, а вдень близько від +1 до +3.

Сніголавинна ситуація

Помірна сніголавинна небезпека очікується 29-30 січня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Мінлива хмарність, але без опадів. Місцями прогріє до +7: погода на сьогодні

Фото: Сніголавинна ситуація 30 січня (facebook.com/lavyny.official)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда