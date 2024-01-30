Мінлива хмарність, але без опадів. Місцями прогріє до +7: погода на сьогодні
Сьогодні, 30 січня, по усій Україні очікується мінлива хмарність, втім, без опадів. На Прикарпатті й Волині прогріє до +7.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер південно-західний, західний, 3-8 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від -7 до -2 вночі й від +1 до +7 вдень;
- на півночі коливатиметься від -4 до -9 вночі й від 0 до +3 вдень;
- на півдні коливатиметься від -2 до -4 вночі й від +2 до +4 вдень;
- на сході коливатиметься від -2 до -7 вночі й від 0 до +1 вдень.
Фото: погода на 30 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі -8 - -3, а вдень від -1 до +4. У Києві тим часом від -6 до -4, а вдень близько від +1 до +3.
Сніголавинна ситуація
Помірна сніголавинна небезпека очікується 29-30 січня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Фото: Сніголавинна ситуація 30 січня (facebook.com/lavyny.official)
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