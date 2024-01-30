Облачно с прояснениями, без осадков. Местами прогреет до +7: погода на сегодня

Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 30 января, по всей Украине ожидается переменная облачность, впрочем, без осадков. На Прикарпатье и Волыни прогреет до +7.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Без осадков. На дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица", - пишет пресс-служба. Отмечается, что ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с. Температура: на западе будет колебаться от -7 до -2 ночью и от +1 до +7 днем;

на севере будет колебаться от -4 до -9 ночью и от 0 до +3 днем;

на юге будет колебаться от -2 до -4 ночью и от +2 до +4 днем;

на востоке будет колебаться от -2 до -7 ночью и от 0 до +1 днем. Фото: погода на 30 января (meteo.gov.ua) Погода в Киеве и области "Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью -8 - -3, а днем от -1 до +4. В Киеве тем временем от -6 до -4, а днем около от +1 до +3. Снеголавинная ситуация Умеренная снеголавинная опасность ожидается 29-30 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Фото: Снежная ситуация 30 января (facebook.com/lavyny.official)