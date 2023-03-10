В Минкульте подтвердили "выселение" УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры

Договор использования УПЦ МП Киево-Печерской Лавры расторгается с 29 марта. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Сегодня, 10.03.2023 года, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми", - сообщил Ткаченко.

По его словам, такое предупреждение обосновано выводами Межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение Монастырем условий договора по использованию государственного имущества.

Основанием для "выселения" УПЦ МП, по данным Минкульта, стали зафиксированные нарушения условий пользования государственным имуществом.

"В соответствии с определенной правовым полем процедурой, с завтрашнего дня будут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений", - добавил министр.