У Мінкульті представлять законопроект про дезінформації на початку січня

Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

Законопроект знаходиться на фінальній стадії розробки

Міністерство культури, молоді і спорту планує представити на обговорення законопроект про дезінформації на початку січня 2020 року. Про це повідомив міністр культури Володимир Бородянський у своєму Telegram.

За його словами, законопроект знаходиться на фінальній стадії розробки. При цьому до напрацювань залучалися представники журналістського і медіа спільноти.

"Ми готові представити його (законопроект про дезінформації - ред.) до другого етапу обговорення. Враховуючи велику суспільну важливість цього законопроекту, який стосується в першу чергу державної і інформаційної безпеки, глибоко переконаний, що він повинен проходити через публічний діалог. Ми представимо його на обговорення на початку січня і будемо готові допрацьовувати на основі публічного діалогу", - написав Бородянський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Також повідомлялося, що норми закону про медіа будуть діяти до завершення війни в Україні. Більша частина норм так званого закону про дезінформації буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деоккупированы українські території.