Минкульт поддерживает введение "налога на Google": принесет бюджету миллиарды гривен

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал законопроект о введении так называемого "налога на Google" . Он пояснил, что такой налог ежегодно будет приносить украинскому бюджету миллиарды гривен.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале .

"Министерство культуры и информационно политики поддерживает позитивное рассмотрение, ведь нововведение принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год . Обычного пользователя социальных сетей или поисковых сервисов закон не тронет никоим образом", - заявил Ткаченко.

Законопроект № 4184, который обяжет иностранные компании, предоставляющие электронные услуги в интернете, и их представительства платить налог в украинский бюджет.

Напомним, 17 февраля парламент одобрил законопроект о "налоге на Google" в первом чтении. А уже на этой неделе нардепы проголосуют во втором чтении. РБК-Украина рассказывало, что предлагает этот документ.

Добавим, в мае компания Google выплатила Украине штраф в 1 млн гривен. Компания не предоставила сведения Антимонопольному комитету.