Мінкульт підтримує введення "податку на Google": принесе бюджету мільярди гривень

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав законопроект про запровадження так званого "податку на Google" . Він пояснив, що такий податок щороку приноситиме українському бюджету мільярди гривень.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі .

"Міністерство культури та інформаційно політики підтримує позитивний розгляд, адже нововведення принесе до держбюджету України близько 3 мільярдів гривень на рік . Звичайного користувача соціальних мереж чи пошукових сервісів закон не зачепить жодним чином", - заявив Ткаченко.

Законопроект № 4184, який зобов'яже іноземні компанії, які надають електронні послуги в інтернеті, та їхні представництва платити податок до українського бюджету.

Нагадаємо, 17 лютого парламент схвалив законопроект про "податок на Google" у першому читанні. А вже цього тижня нардепи проголосують у другому читанні. РБК-Україна розповідало, що пропонує цей документ.

Додамо, у травні компанія Google виплатила Україні штраф у 1 млн гривень. Компанія не надала відомості Антимонопольному комітету.