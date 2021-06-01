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Мінкульт підтримує введення "податку на Google": принесе бюджету мільярди гривень

Автор: Дмитро Левицький

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав законопроект про запровадження так званого "податку на Google". Він пояснив, що такий податок щороку приноситиме українському бюджету мільярди гривень.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

Законопроект № 4184, який зобов'яже іноземні компанії, які надають електронні послуги в інтернеті, та їхні представництва платити податок до українського бюджету.

"Міністерство культури та інформаційно політики підтримує позитивний розгляд, адже нововведення принесе до держбюджету України близько 3 мільярдів гривень на рік. Звичайного користувача соціальних мереж чи пошукових сервісів закон не зачепить жодним чином", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, 17 лютого парламент схвалив законопроект про "податок на Google" у першому читанні. А вже цього тижня нардепи проголосують у другому читанні. РБК-Україна розповідало, що пропонує цей документ.

Додамо, у травні компанія Google виплатила Україні штраф у 1 млн гривень. Компанія не надала відомості Антимонопольному комітету.

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