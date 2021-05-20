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Google выплатил штраф в 1 млн гривен за непредоставление АМКУ сведений

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Киев, Четверг 20 мая 2021 11:55
Google выплатил штраф в 1 млн гривен за непредоставление АМКУ сведений Фото: Google выплатил штраф 1 млн гривен (google.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

ООО "Гугл" выплатило наложенный на него Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 1 млн гривен. Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения. По состоянию на 19 мая 2021 субъект хозяйствования направил в АМКУ документы, подтверждающие уплату штрафа", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля временная административная коллегия АМКУ приняла решение о наложении штрафа на ООО "Гугл" в размере 1 млн гривен за не предоставление в установленный срок информации по требованию комитета. Эти сведения были необходимы надзорному органу для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя относительно блокировки его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "Гугл" зарегистрировано в Киеве. Учредителями являются Гугл Интернэшнл ЛЛС и Гугл ЛЛС. В свою очередь конечными бенефициарными владельцами этих компаний являются Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Отметим, Верховная рада приняла за основу законопроект о так называемом "налоге на Google". Он предполагает введение налога с продаж электронных услуг.

Как сообщало РБК-Украина, 13 мая регулятор в Италии оштрафовал Google на 102 млн евро. Причиной названо злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых приложений.

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