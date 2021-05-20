Google выплатил штраф в 1 млн гривен за непредоставление АМКУ сведений

ООО "Гугл" выплатило наложенный на него Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 1 млн гривен . Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

"Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения. По состоянию на 19 мая 2021 субъект хозяйствования направил в АМКУ документы, подтверждающие уплату штрафа", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля временная административная коллегия АМКУ приняла решение о наложении штрафа на ООО "Гугл" в размере 1 млн гривен за не предоставление в установленный срок информации по требованию комитета. Эти сведения были необходимы надзорному органу для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя относительно блокировки его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".