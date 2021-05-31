Украина может ввести "налог на Google": что предлагает законопроект

На этой неделе Верховная рада рассмотрит законопроект №4184, который условно называют "налогом на Google" . Этим законом намерены обложить налогами иностранные компании, предоставляющие украинцам услуги в интернете.

Об этом в Facebook глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Кто будет платить "налог на Google"?

Предполагается, что "налог на Google" будут платить иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги в интернете. А также представительства иностранных компаний в Украине, которые предоставляют электронные услуги.

Кому могут предоставляться электронные услуги?

Электронные услуги будут предоставляться исключительно физическим лицам. Если получателями услуг будут компании, они будут плательщиками налога.

Как идентифицировать получателя электронных услуг?

Идентифицировать будут по местонахождению провайдера, по мобильному коду страны SIM-карты, по IP-адресу, по платежному адресу, по банковским реквизитам.

Какие услуги будут считаться электронными?

К электронным услугам относятся:

Скачивание фильмов, книг и журналов

Доступ к базам данным

Доступ к телеканалам

Доступ к электронным ресурсам

Услуги дистанционного образования

Облачные услуги

Поставки программного обеспечения

Предоставление рекламных услуг в интернете

Какие услуги не будут считаться электронными?

К таковым будут относиться:

Услуги по аренде авто

Услуги заведений питания по поставкам продукции

Услуги пассажирского транспорта

Услуги дистанционного образования между преподавателем и слушателем

Предоставление консультационных услуг по электронной почте

Предоставление услуг доступа к интернету

Будут ли освобождены от налога образовательные услуги?

Все образовательные электронные услуги будут освобождены от налогообложения. Это будет распространяться на услуги образования украинских компаний, учебных заведений и образовательных порталов.

Как будет проходить коммуникация между плательщиком и органом контроля?

Для иностранных компаний разработают электронный сервис, в котором будет вся коммуникация с налоговой. Любые взаимодействия компании с налоговой будут дистанционными.

В какой валюте будут платить налог?

Иностранные компании могут платить налог в евро или долларах на свой выбор.

На каком языке будет документооборот?

Все бланки и формы отчетности будут на украинском и английском языках. Плательщикам будут доступны официальные переводы на английский язык порядков заполнения документации.

Что будет с налогом на рекламу?

Налог на рекламу, который платили за производство и/или распространение рекламы, отменен.