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Блогерка Верба показала наймодніші купальники на літо 2025

Неділя 29 червня 2025 14:30
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Блогерка Верба показала наймодніші купальники на літо 2025 Юля Верба (фото: instagram.com/verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Літо - час для пляжу, засмаги та, звісно ж, стильних купальників. Блогерка Верба показала трендові моделі сезону 2025. У фокусі - яскраві кольори, цікавий крій і деталі, які точно не залишать вас без уваги.

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Коричневий купальник

Для першого луку Верба вибрала роздільний купальник-бікіні насиченого коричневого відтінку.

Ліф: верх купальника - у формі трикутників із зав'язками на шиї. Він має цікаву текстуру та візуальний ефект - ніби складається з двох смужок тканини, які накладаються одна на одну, створюючи багатошаровий ефект.

Тканина, схоже, має легкий металізований блиск, який красиво переливається на сонці.

Плавки: низ - це класичні плавки-бікіні з низькою посадкою і тонкими бічними зав'язками.

Блогерка Верба показала наймодніші купальники на літо 2025

Юля Верба показала купальник на літо (фото: instagram.com/verbaaa)

Купальник з ефектом "металік"

Другий варіант - з тканини з металізованим блиском і ефектом глянцю, що імітує колір шампанського або світлого золота. Цей матеріал робить його дуже ефектним і помітним.

Ліф: це класичний ліф-бікіні у формі трикутників на тонких бретелях. Чашки мають ущільнену структуру, що надає додаткового об'єму.

Плавки: низ купальника - це плавки з дуже високим вирізом на стегнах, який візуально подовжує ноги. На одній з бічних смужок плавок є невелика декоративна металева деталь, схожа на пряжку або кільце.

Це дуже трендова і відкрита модель, яка підкреслює фігуру і створює гламурний образ для відпочинку біля басейну.

Блогерка Верба показала наймодніші купальники на літо 2025

Блогерка Верба показала трендовий купальник (фото: instagram.com/verbaaa)

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