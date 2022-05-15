Министры стран НАТО обсудили возможности эвакуации в Украине, - МИД Турции

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Берлине обсудили гуманитарную ситуацию в Украине. В частности, возможность эвакуации гражданских и раненых солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Мы провели вчера вечером встречи, а сегодня утром предоставили информацию о работе Турции по прекращению вооруженного конфликта (в Украине, - ред.), эвакуации гражданского населения, безопасному вывозу раненых солдат и обеспечению безопасности судов, перевозящих зерно", - заявил Чавушоглу.

Напомним, что Украина хочет эвакуировать защитников "Азовстали" по процедуре "экстракшн", то есть с привлечением третьей стороны.

По словам Владимира Зеленского, сейчас этим вопросом занимаются три страны - Израиль, Турция и Швейцария.

Позже в Турции заявили, что готовы эвакуировать украинских бойцов к "себе", направив в Мариуполь корабль.

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