ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міністри країн НАТО обговорили можливості евакуації в Україні, - МЗС Туреччини

Новость на русском →
Берлін, Неділя 15 травня 2022 16:00
Міністри країн НАТО обговорили можливості евакуації в Україні, - МЗС Туреччини Фото: глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Берліні обговорили гуманітарну ситуацію в Україні. Зокрема, можливість евакуації цивільних та поранених солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Ми провели вчора ввечері зустрічі, а сьогодні вранці надали інформацію про роботу Туреччини з припинення збройного конфлікту (в Україні, - ред.), евакуації цивільного населення, безпечного вивезення поранених солдатів і забезпечення безпеки суден, що перевозять зерно", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, що Україна хоче евакуювати захисників "Азовсталі" за процедурою "екстракшн", тобто із залученням третьої сторони.

За словами Володимира Зеленського, зараз цим питанням займаються три країни - Ізраїль, Туреччина і Швейцарія.

Пізніше в Туреччині заявили, що готові евакуювати українських бійців до "себе", направивши в Маріуполь корабель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция евакуація Азовсталь Війна Росії проти України НАТО
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС