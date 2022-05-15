Міністри країн НАТО обговорили можливості евакуації в Україні, - МЗС Туреччини

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Берліні обговорили гуманітарну ситуацію в Україні. Зокрема, можливість евакуації цивільних та поранених солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Ми провели вчора ввечері зустрічі, а сьогодні вранці надали інформацію про роботу Туреччини з припинення збройного конфлікту (в Україні, - ред.), евакуації цивільного населення, безпечного вивезення поранених солдатів і забезпечення безпеки суден, що перевозять зерно", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, що Україна хоче евакуювати захисників "Азовсталі" за процедурою "екстракшн", тобто із залученням третьої сторони.

За словами Володимира Зеленського, зараз цим питанням займаються три країни - Ізраїль, Туреччина і Швейцарія.

Пізніше в Туреччині заявили, що готові евакуювати українських бійців до "себе", направивши в Маріуполь корабель.

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