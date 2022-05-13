Зеленский о защитниках Мариуполя: три страны работают над их освобождением
Над освобождением защитником Мариуполя с осажденного завода "Азовсталь" работают третьи страны. В частности, Израиль, Турция и Швейцария.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Rai 1.
"Мы не должны останавливаться, нужно бороться за каждого человека. Мы забрали гражданских с завода, сейчас стоит вопрос насчет раненых и живых. И, честно скажу, что мы не хотим оставлять там убитых людей, потому что их ждут семьи… Мы передавали России информацию, мы даже применяли механизм привлечения третьей страны. И Израиль, и Швейцария, и Турция сегодня работают над этим", - отметил он.
Он добавил, что в переговорах с другими лидерами других стран поднимает эти вопросы, чтобы они ставили их перед президентом России Владимиром Путиным. При этом украинская сторона готова обменять раненых защитников Мариуполя на российских пленных.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция предлагала России эвакуировать бойцов "Азова" из Мариуполя на свою территорию. Анкара готова была гарантировать, что эти украинские военные больше не примут участие в защите Украины.
Также сообщалось, что Украина добивается процедуры "экстракшн" в третью страну для защитников Мариуполя.
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