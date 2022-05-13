Зеленский о защитниках Мариуполя: три страны работают над их освобождением

"Мы не должны останавливаться, нужно бороться за каждого человека. Мы забрали гражданских с завода, сейчас стоит вопрос насчет раненых и живых. И, честно скажу, что мы не хотим оставлять там убитых людей, потому что их ждут семьи… Мы передавали России информацию, мы даже применяли механизм привлечения третьей страны. И Израиль, и Швейцария, и Турция сегодня работают над этим", - отметил он.

Он добавил, что в переговорах с другими лидерами других стран поднимает эти вопросы, чтобы они ставили их перед президентом России Владимиром Путиным. При этом украинская сторона готова обменять раненых защитников Мариуполя на российских пленных.