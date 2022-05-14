Турция готова направить корабль для эвакуации украинских военных с "Азовстали"

Турция предложила провести эвакуацию раненых украинских военных с "Азовстали" в Мариуполе морским путем. Такую возможность Анкара обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Москва не дала согласия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В интервью изданию Калин сказал, что он лично обсуждал возможность морской эвакуации раненых украинских защитников с территории "Азовстали" с Зеленским еще две недели назад. Предложение Анкары остается на "столе переговоров", хотя Москва на него не дала согласия.

"Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию", - уточнил спикер турецкого лидера.

По его словам, эвакуированных с "Азовстали" сначала планируется по суше доставить в порт Бердянска, а затем турецкий корабль доставит людей в Стамбул.