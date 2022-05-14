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Турция готова направить корабль для эвакуации украинских военных с "Азовстали"

Новина українською →
Анкара, Суббота 14 мая 2022 18:24
Турция готова направить корабль для эвакуации украинских военных с "Азовстали" Фото: представитель президента Турции Ибрагим Калин (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Турция предложила провести эвакуацию раненых украинских военных с "Азовстали" в Мариуполе морским путем. Такую возможность Анкара обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Москва не дала согласия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью изданию Калин сказал, что он лично обсуждал возможность морской эвакуации раненых украинских защитников с территории "Азовстали" с Зеленским еще две недели назад. Предложение Анкары остается на "столе переговоров", хотя Москва на него не дала согласия.

"Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию", - уточнил спикер турецкого лидера.

По его словам, эвакуированных с "Азовстали" сначала планируется по суше доставить в порт Бердянска, а затем турецкий корабль доставит людей в Стамбул.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о новом этапе переговоров при посредничестве Турции об эвакуации украинских военных с "Азовстали".

Отметим, накануне Зеленский сообщил о новых попытках спасти украинцев из Мариуполя и "Азовстали". Глава государства отметил, что к переговорам привлекли влиятельных посредников.

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