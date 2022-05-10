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Украина добивается процедуры "экстракшн" для защитников "Азовстали", - Нацгвардия

Новина українською →
Киев, Вторник 10 мая 2022 15:55
Украина добивается процедуры "экстракшн" для защитников "Азовстали", - Нацгвардия Фото: завод "Азовсталь" в Мариуполе (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Украины продолжают работу по эвакуации гражданских с территории осажденной "Азовстали" в Мариуполе. Также прилагаются усилия для применения к раненым украинским военным и медикам процедуры "экстракшн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

"Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что украинские власти продолжают работать над возможностью применить процедуру "экстракшн" в отношении заблокированных на территории завода раненых, медиков и военных. Для ее реализации планируется привлечь мировое сообщество.

В Нацгвардии также отметили, что не могут сообщать деталей операций по освобождению украинских военных и гражданских, поскольку эта информация полезна противнику и может стать источником фейков и манипуляций.

Экстракшн (extraction) - это процедура быстрого вывода военных или гражданских с места ведения боевых действий в безопасное место с привлечением третьей нейтральной стороны и поддержки представителей международного сообщества.

Напомним, украинские защитники более двух месяцев продолжают оборонять "Азовсталь". С территории завода удалось эвакуировать большую часть гражданских. Российские оккупанты предприняли несколько безуспешных попыток штурма, которые сопровождались массированными бомбардировками и артобстрелами. Для преодоления сопротивления руководство России рассматривает возможность применения химического оружия.

Отметим, на заблокированном заводе "Азовсталь" находятся более тысячи украинских военных, многие из них ранены.

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