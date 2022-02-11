Министры обороны стран НАТО проведут встречу по усилению восточного фланга альянса

На следующей неделе министры обороны стран НАТО проведут встречу. В частности, они обсудят усиление восточного фланга НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.