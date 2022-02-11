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Міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч щодо посилення східного флангу Альянсу

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П'ятниця 11 лютого 2022 19:14
Міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч щодо посилення східного флангу Альянсу Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Наступного тижня міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч. Зокрема, вони обговорять посилення східного флангу НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Північноатлантичного альянсу.

"Наступного тижня міністри оборони країн НАТО зустрінуться і обговорять, як ми можемо ще більше посилити нашу присутність у східній частині Північноатлантичного союзу, в тому числі за допомогою нових бойових груп", - заявив він.

Нагадаємо, США перекидають додатковий контингент з 8 500 військових в країни Східної Європи близько 2 000 розмістяться в Польщі.

При цьому в Білому домі допускають відправку додаткових сил США в Європу.

Разом з тим державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена працює над збільшенням військової допомоги Україні.

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