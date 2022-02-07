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У Байдена допускают отправку дополнительных сил США в Европу

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Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 21:48
У Байдена допускают отправку дополнительных сил США в Европу Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У президента США Джо Байдена допускают отправку дополнительных сил США в страны Европы для сдерживания России от вторжения в Украину. Но на сегодня еще нет конкретики в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Я просто скажу, что мы находимся в постоянном контакте с Министерством обороны, а также с нашими партнерами по НАТО по поводу их потребностей. Поэтому мне нечего пока объявить, кроме как повторить то, что было сказано на прошлой неделе, а именно, что мы оставляем дверь открытой для этой возможности", - ответила она на вопрос о возможности отправки дополнительного контингента.

Напомним, США перебрасывают дополнительный контингент из 8 500 военных в страны Восточной Европы, около 2 000 разместятся в Польше.

А сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена работает над увеличением военной помощи Украине.

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