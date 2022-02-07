У Байдена допускают отправку дополнительных сил США в Европу

У президента США Джо Байдена допускают отправку дополнительных сил США в страны Европы для сдерживания России от вторжения в Украину. Но на сегодня еще нет конкретики в этом вопросе.

"Я просто скажу, что мы находимся в постоянном контакте с Министерством обороны, а также с нашими партнерами по НАТО по поводу их потребностей. Поэтому мне нечего пока объявить, кроме как повторить то, что было сказано на прошлой неделе, а именно, что мы оставляем дверь открытой для этой возможности", - ответила она на вопрос о возможности отправки дополнительного контингента.