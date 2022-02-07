США планируют увеличить военную помощь Украине, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал планы по увеличению военной помощи Украине. Он отметил, что администрация Белого дома работает с Конгрессом по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена в ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, союзниками и партнерами, чтобы значительно увеличить помощь Украине и помочь подготовиться к своей защите", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что США разрешили союзникам поставить Украине военное оборудование американского производства. Кроме того, по его словам, в Европе развернуты дополнительные американские военные и приведены в повышенную готовность другие войска.

Блинкен добавил, что в прошлом году США поставили Украине военной помощи на 650 млн долларов.