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США планируют увеличить военную помощь Украине, - Блинкен

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Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 19:53
США планируют увеличить военную помощь Украине, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал планы по увеличению военной помощи Украине. Он отметил, что администрация Белого дома работает с Конгрессом по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена в ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, союзниками и партнерами, чтобы значительно увеличить помощь Украине и помочь подготовиться к своей защите", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что США разрешили союзникам поставить Украине военное оборудование американского производства. Кроме того, по его словам, в Европе развернуты дополнительные американские военные и приведены в повышенную готовность другие войска.

Блинкен добавил, что в прошлом году США поставили Украине военной помощи на 650 млн долларов.

Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба завил, что за последнее время Украина получила более 1000 тонн военной помощи от союзников и партнеров.

Отметим, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал, что поставки оружия в Украину начнутся на этой неделе.

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