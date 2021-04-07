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Министры иностранных дел ЕС обсудят эскалацию на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выразил поддержку Украине на фоне усиления агрессии со стороны России. Нидерланды вынесут вопрос обострения ситуации на Донбассе на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Об этом нидерландский министр написал в Twitter.

"Нидерланды продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Обсудим ситуацию (по эскалации российской агрессии - ред.) во время предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС. Украина не одинока", - подчеркнул он.

На это заявление уже отреагировал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил Нидерланды за поддержку на фоне усиления российской агрессии против Украины.

"Спасибо за это простое и понятное послание о поддержке, поскольку Россия усугубляет ситуацию с безопасностью, подрывает мирный процесс и увеличивает военное присутствие у наших границ. С нетерпением ждем заседания Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля", - написал Кулеба на странице в Twitter.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Донбассе и стягивания российских войск к границе с Украиной глава МИД Кулеба уже провел ряд телефонных разговоров с дипломатами других стран.

В частности, глава МИД Грузии во время такого разговора заявил о готовности Тбилиси поддержать Украину в противостоянии российской агрессии.

А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в разговоре с Кулебой заверил Украину в поддержке со стороны ЕС.

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Новости Украины ДонбассНидерландыДмитрий Кулебаагрессия РФ
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