ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"ЕС с вами": Боррель заверил Украину в поддержке территориальной целостности

Новина українською → Брюссель, Воскресенье 04 апреля 2021 23:03
"ЕС с вами": Боррель заверил Украину в поддержке территориальной целостности Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время телефонного разговора обсудили агрессию России на Донбассе и в Крыму. Боррель пригласил украинского коллегу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности системном обострении ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивание военного присутствия вблизи границ, интенсивное распространение дезинформации.

"Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины: "Европейский союз с вами", - подчеркнули в МИД.

Напомним, на фоне агрессивных действий России состоялся телефонный разговор Кулебы с главой МИД Германии. В Берлине заверили, что внимательно следят за действиями России вблизи украинской границы.

Кроме того, недавно Кулеба призвал усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить обострять ситуацию на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Донбасс
NEWS
Всех пенсионеров переведут на банковские карты: кто сможет получить пенсию почтой
Всех пенсионеров переведут на банковские карты: кто сможет получить пенсию почтой
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов