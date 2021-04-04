"ЕС с вами": Боррель заверил Украину в поддержке территориальной целостности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время телефонного разговора обсудили агрессию России на Донбассе и в Крыму. Боррель пригласил украинского коллегу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины .

Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности системном обострении ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивание военного присутствия вблизи границ, интенсивное распространение дезинформации.

"Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины: "Европейский союз с вами", - подчеркнули в МИД.