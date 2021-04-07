Міністри закордонних справ ЄС обговорять ескалацію на Донбасі

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок висловив підтримку Україні на тлі посилення агресії з боку Росії . Нідерланди винесуть питання загострення ситуації на Донбасі на засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Про це нідерландський міністр написав у Twitter .

"Нідерланди продовжують підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. Обговоримо ситуацію (щодо ескалації російської агресії - ред.) під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Україна не одинока", - наголосив він.

На цю заяву вже відреагував очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба. Він подякував Нідерландам за підтримку на тлі посилення російської агресії проти України.

"Дякую за це просте та зрозуміле послання про підтримку, оскільки Росія ускладнює ситуацію з безпекою, підриває мирний процес та збільшує військову присутність біля наших кордонів. З нетерпінням чекаємо засідання Ради ЄС з закордонних справ 19 квітня", - написав Кулеба на сторінці у Twitter.