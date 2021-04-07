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Грузия готова поддержать Украину в сдерживании агрессии России

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 17:35
Грузия готова поддержать Украину в сдерживании агрессии России Фото: Давид Залкалиани (facebook.com DavidZalkalian)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министры иностранных дел Украины и Грузии - Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани - провели разговор на фоне эскалации российской агрессии. Грузия заявила о поддержке Украины.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

Кулеба рассказал грузинскому министру о том, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также активно стягивает свои войска к границе с Украиной.

"Залкалиани выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменную поддержку Грузией ее суверенитета и территориальной целостности, подчеркнул готовность его страны присоединиться к международной поддержке Украины в различных форматах для сдерживания российской агрессии", - рассказали в МИД.

Напомним, эскалацией российской агрессии против Украины обеспокоена Чехия. В чешском МИД заявили, что твердо поддерживают Украину.

Кроме того, в Госдепе США выражали обеспокоенность стягиванием российских войск к границе Украины. Вашингтон потребовал от России объяснений.

В Москве же на это ответили, что не собираются давать никаких дополнительных объяснений.

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