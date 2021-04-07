Грузия готова поддержать Украину в сдерживании агрессии России

Министры иностранных дел Украины и Грузии - Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани - провели разговор на фоне эскалации российской агрессии. Грузия заявила о поддержке Украины.

Об этом говорится на сайте МИД Украины .

Кулеба рассказал грузинскому министру о том, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также активно стягивает свои войска к границе с Украиной.

"Залкалиани выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменную поддержку Грузией ее суверенитета и территориальной целостности, подчеркнул готовность его страны присоединиться к международной поддержке Украины в различных форматах для сдерживания российской агрессии", - рассказали в МИД.