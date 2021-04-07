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Кулеба: сегодняшние провокации РФ - самые серьезные со времени атаки в Керченском проливе

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 11:47
Кулеба: сегодняшние провокации РФ - самые серьезные со времени атаки в Керченском проливе Фото: Дмитрий Кулеба дал оценку провокациям России (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Сегодняшние провокации России с перемещением войск к границам с Украиной и обострением ситуации на востоке являются самыми серьезными со времени нападения на украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. При этом сегодняшняя угроза со стороны России является более опасной.

Такую оценку текущей ситуации озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Liberation.

"Это самые серьезные провокации, что наблюдались после нападения на наших моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Но это столкновение между катерами ВМС Украины и российскими судами произошло в очень локализованном месте. Сегодня угроза охватывает почти всю границу между Украиной и Россией, что делает ситуацию еще более опасной", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что сейчас наблюдается большое военное развертывание ВС РФ в трех направлениях: на северо-восточной границе, на востоке, где сейчас ведется война, а также в Крыму.

"Это всеобъемлющий план действий, и мы должны сохранять бдительность на всех возможных фронтах", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине. 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушали режим прекращения огня. Лишь за вчера в зоне операции О'объединенных сил погибли двое украинцев.

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