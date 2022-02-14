Министры G7 пообещали ввести санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Министры "Большой семерки" (G7) заявили, что намерены ввести экономические санкции против России в случае военной агрессии и вторжения. Также они пообещали принять срочные меры по поддержке украинской экономики.

Министры стран "семерки" напомнили, что поддерживают не только независимость и целостность Украины, но и финансовую и экономическую стабильность страны.

Кроме того, в G7 заявили, что ответом на возможную российскую агрессию в сторону Украины будут экономические и финансовые санкции.

"Нашим непосредственным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации. Однако мы повторяем, что, в частности, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины получит скорую, скоординированную и решительный ответ. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массовые и немедленные последствия для российской экономики", - говорится в сообщении.