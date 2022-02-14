Міністри G7 пообіцяли ввести санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну
Міністри "Великої сімки" (G7) заявили, що мають намір ввести економічні санкції проти Росії в разі військової агресії і вторгнення. Також вони пообіцяли вжити термінових заходів щодо підтримки української економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Міністерства фінансів Німеччини.
Міністри країн "сімки" нагадали, що підтримують не тільки незалежність і цілісність України, а й фінансову та економічну стабільність країни.
Крім того, в G7 заявили, що відповіддю на можливу російську агресію в бік України будуть економічні та фінансові санкції.
"Нашим безпосереднім пріоритетом є підтримка зусиль з деескалації ситуації. Однак ми повторюємо, що, зокрема, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України отримає швидку, скоординовану і рішучу відповідь. Ми готові колективно ввести економічні та фінансові санкції, які будуть мати масові і негайні наслідки для російської економіки", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, Україна на тлі повідомлень про військову атаку Росії запросила у Німеччини 12 тисяч протитанкових ракет.
Також відзначимо, що сьогодні в Україну з офіційним візитом прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц.