Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет на фоне угрозы вторжения РФ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству Германии с просьбой немедленно предоставить Киеву 12 тысяч противотанковых ракет. В частности, для защиты Украины от возможного наземного наступления России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
"Ситуация уже драматическая. Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию", - заявил Мельник.
При этом в начале февраля правительство Украины отправило Берлину список пожеланий, который включает в себя ряд вооружений. К ним относятся электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции или приборы ночного видения.
Однако противотанковые ракеты не входили в этот список желаний.
Напомним, сегодня в Киев с рабочим визитом должен прибыть канцлер Германии Олаф Шольц.
По данным немецкого агентства DPA, накануне визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.