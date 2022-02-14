ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет на фоне угрозы вторжения РФ

Новина українською →
Берлин, Понедельник 14 февраля 2022 10:19
Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет на фоне угрозы вторжения РФ Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству Германии с просьбой немедленно предоставить Киеву 12 тысяч противотанковых ракет. В частности, для защиты Украины от возможного наземного наступления России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Ситуация уже драматическая. Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию", - заявил Мельник.

При этом в начале февраля правительство Украины отправило Берлину список пожеланий, который включает в себя ряд вооружений. К ним относятся электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции или приборы ночного видения.

Однако противотанковые ракеты не входили в этот список желаний.

Напомним, сегодня в Киев с рабочим визитом должен прибыть канцлер Германии Олаф Шольц.

По данным немецкого агентства DPA, накануне визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия Андрей Мельник Вторжение России в Украину
NEWS
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины