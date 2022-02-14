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Германия ожидает от РФ срочных признаков деэскалации вокруг Украины, - Шольц

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Берлин, Понедельник 14 февраля 2022 11:42
Германия ожидает от РФ срочных признаков деэскалации вокруг Украины, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ожидает от РФ срочных признаков деэскалации в ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что военная агрессия будет иметь серьезные последствия для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шольца в Twitter.

"Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации. Еще одна военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом вопросе я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы переживаем очень, очень серьезную угрозу миру в Европе", - заявил Шольц.

Напомним, сегодня в Киев с рабочим визитом должен прибыть канцлер Германии Олаф Шольц.

По данным немецкого агентства DPA, накануне визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.

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Германия Российская Федерация Вторжение России в Украину Олаф Шольц
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