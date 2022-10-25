Міністру транспорту РФ повідомили про підозру: допоміг перекинути бронетехніку до Криму

За даними слідства, високопосадовець сприяв Міноборони РФ у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів України та у захоплені райони. Переправлення колон здійснювали залізничним транспортом через територію Криму.

СБУ задокументувала, що з 26 березня 2021 року до 4 вересня 2022 року Савєльєв забезпечив перекидання до Криму майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них - російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Зазначено, що саме цю техніку росіяни задіяли на початку повномасштабної війни, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Для переміщення військових ешелонів використали більше 250 вагонів. Для цього Савєльєв дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії "российские железные дороги" і так званого "федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога"".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ підозрюють міністра транспорту РФ за такими статтями Кримінального кодексу :

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув’язнення.