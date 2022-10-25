Министру транспорта РФ сообщили о подозрении: помог перекинуть бронетехнику в Крым

По данным следствия, чиновник способствовал Минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины и в захваченные районы. Переправку колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию Крыма.

СБУ задокументировала, что с 26 марта 2021 года по 4 сентября 2022 года Савельев обеспечил перекидывание в Крым почти 300 единиц вражеской бронетехники. Среди них - российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов. Отмечено, что именно эту технику россияне задействовали в начале полномасштабной войны, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов. Для этого Савельев дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании "Российские железные дороги" и так называемого "Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога"".

На основании собранных доказательств следователи СБУ подозревают министра транспорта РФ по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.