Міністру транспорту РФ повідомили про підозру: допоміг перекинути бронетехніку до Криму
Співробітники Служби безпеки Україна повідомили про підозру міністру транспорту Росії Віталію Савєльєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, високопосадовець сприяв Міноборони РФ у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів України та у захоплені райони. Переправлення колон здійснювали залізничним транспортом через територію Криму.
СБУ задокументувала, що з 26 березня 2021 року до 4 вересня 2022 року Савєльєв забезпечив перекидання до Криму майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них - російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Зазначено, що саме цю техніку росіяни задіяли на початку повномасштабної війни, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Для переміщення військових ешелонів використали більше 250 вагонів. Для цього Савєльєв дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії "российские железные дороги" і так званого "федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога"".
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ підозрюють міністра транспорту РФ за такими статтями Кримінального кодексу :
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув’язнення.
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