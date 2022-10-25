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Министру транспорта РФ сообщили о подозрении: помог перекинуть бронетехнику в Крым

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Вторник 25 октября 2022 14:45
Министру транспорта РФ сообщили о подозрении: помог перекинуть бронетехнику в Крым Фото: министр транспорта России Виталий Савельев (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении министру транспорта России Виталию Савельеву, который участвовал в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, чиновник способствовал Минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины и в захваченные районы. Переправку колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию Крыма.

СБУ задокументировала, что с 26 марта 2021 года по 4 сентября 2022 года Савельев обеспечил перекидывание в Крым почти 300 единиц вражеской бронетехники. Среди них - российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов. Отмечено, что именно эту технику россияне задействовали в начале полномасштабной войны, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов. Для этого Савельев дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании "Российские железные дороги" и так называемого "Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога"".

На основании собранных доказательств следователи СБУ подозревают министра транспорта РФ по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 23 октября СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" из-за незаконной поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

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