UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У міністрів тиждень. Корецький поставив перше завдання Кабміну

19:30 17.07.2026 Пт
1 хв
Як тепер вимірюватимуть ефективність міністрів?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Прем'єр-міністр Сергій Корецький (facebook.com sergii.koretskyi)

Усі міністерства протягом семи днів мають подати пропозиції до нової Програми діяльності Кабміну, а до 5 серпня її винесуть на розгляд уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Дедлайни для міністерств

Прем'єр-міністр повідомив, що впродовж семи днів усі міністерства мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів.

До 5 серпня підготовку цих документів планують завершити та винести їх на розгляд уряду.

Як оцінюватимуть роботу міністрів

За словами Корецького, Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й уряду загалом.

Впродовж місяця Програму планують затвердити, подати на розгляд Верховної Ради та представити громадськості.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України - його кандидатуру підтримали 289 народних депутатів. До цього уряд Юлії Свириденко пішов у відставку у повному складі.

Президент Володимир Зеленський пояснив вибір Корецького необхідністю готуватися до зими - раніше новий прем'єр очолював "Нафтогаз" у період масованих російських атак на газову інфраструктуру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сергій Корецький