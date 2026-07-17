У міністрів тиждень. Корецький поставив перше завдання Кабміну

Дедлайни для міністерств

Прем'єр-міністр повідомив, що впродовж семи днів усі міністерства мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів.

До 5 серпня підготовку цих документів планують завершити та винести їх на розгляд уряду.

Як оцінюватимуть роботу міністрів

За словами Корецького, Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й уряду загалом.

Впродовж місяця Програму планують затвердити, подати на розгляд Верховної Ради та представити громадськості.