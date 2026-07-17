У міністрів тиждень. Корецький поставив перше завдання Кабміну

Усі міністерства протягом семи днів мають подати пропозиції до нової Програми діяльності Кабміну, а до 5 серпня її винесуть на розгляд уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.
Прем'єр-міністр повідомив, що впродовж семи днів усі міністерства мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів.
До 5 серпня підготовку цих документів планують завершити та винести їх на розгляд уряду.
За словами Корецького, Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й уряду загалом.
Впродовж місяця Програму планують затвердити, подати на розгляд Верховної Ради та представити громадськості.
Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України - його кандидатуру підтримали 289 народних депутатів. До цього уряд Юлії Свириденко пішов у відставку у повному складі.
Президент Володимир Зеленський пояснив вибір Корецького необхідністю готуватися до зими - раніше новий прем'єр очолював "Нафтогаз" у період масованих російських атак на газову інфраструктуру.