У министров неделя. Корецкий поставил первую задачу Кабмину

Все министерства в течение семи дней должны подать предложения к новой программе деятельности Кабмина, а до 5 августа ее вынесут на рассмотрение правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.
Премьер-министр сообщил, что в течение семи дней все министерства должны подать предложения в Программу деятельности и план приоритетных действий Кабинета Министров.
До 5 августа подготовку этих документов планируется завершить и вынести на рассмотрение правительства.
По словам Корецкого, Программа будет содержать конкретные цели, сроки их достижения и измеряемые результаты. Она станет основным инструментом оценки эффективности работы каждого министерства и правительства в целом.
В течение месяца программу планируют утвердить, подать на рассмотрение Верховной Рады и представить общественности.
Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины – его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. До этого правительство Юлии Свириденко ушло в отставку в полном составе.
Президент Владимир Зеленский объяснил выбор Корецкого необходимостью готовиться к зиме – ранее новый премьер возглавлял "Нафтогаз" в период массированных российских атак на газовую инфраструктуру.