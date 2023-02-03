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Кремль нас не залякає, Україна буде членом ЄС, - голова Євроради

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Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 18:28
Кремль нас не залякає, Україна буде членом ЄС, - голова Євроради Фото: президент Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський Союз підтримуватиме Україну всіма можливими способами, оскільки Україна та ЄС є сім'єю. Кремлю не залякатиме Євросоюз.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Цей саміт посилає два чіткі меседжі: перший - для вас і для українців - ЄС підтримуватиме вас усіма можливими способами. Кремль нас не залякав і не залякає. Тому що ЄС та Україна - сім'я", - заявив він.

При цьому Мішель наголосив, що майбутнє України всередині Євросоюзу.

"І другий меседж – майбутнє України всередині ЄС. Українці зробили чіткий вибір на користь свободи, демократії та верховенства права. Ваше майбутнє разом з нами у нашому спільному Євросоюзі. Ваша доля - це наша доля", - додав він.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що немає чітких тимчасових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС. Бо для кожної країни вони є різними.

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