Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили санкції проти Ізраїлю, - глава МЗС Ірландії

Міністри закордонних справ ЄС вперше взяли участь у "значній" дискусії щодо санкцій проти Ізраїлю на випадок, якщо він не дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, заявив у понеділок міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами Мартіна, на засіданні Ради із закордонних справ був чіткий консенсус щодо необхідності підтримувати міжнародні гуманітарні правові інституції.

"Вперше на засіданні ЄС я бачив по-справжньому серйозну дискусію щодо санкцій і про те, "що було б", — сказав Мартін.

За його словами, була активна дискусія "щодо тимчасових розпоряджень Міжнародного суду" з "дуже чіткими поглядами, що Ізраїль повинен дотримуватися цих тимчасових розпоряджень щодо відкриття прикордонного переходу з Рафахом і припинення своїх військових операцій у Рафаху".

Глава МЗС Ірландії повідомив, що одним із висновків було скликати засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль, щоб "висловити нашу серйозну стурбованість і … домагатися від Ізраїлю відповіді щодо виконання наказів Суду".

У відділі зовнішньої преси Ізраїлю виданню повідомили, що не можуть коментувати заяви Мартіна, але перед ударом "було оцінено, що несподіваної шкоди цивільним особам не буде".

Там також сказали, що Генеральний штаб ЦАХАЛ "розслідує обставини загибелі цивільних осіб" у Рафаху після удару ізраїльських військових.

Рішення МКС щодо операцій Ізраїлю в Рафаху