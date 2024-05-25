В Ізраїлі відреагували на рішення МКС про заборону воєнної операції в Рафаху

Армія оборони Ізраїлю має намір продовжувати воєнну операцію в Рафаху для повної перемоги над ХАМАС, незважаючи на рішення Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Держава Ізраїль зобов'язується продовжувати боротьбу за повернення своїх заручників і гарантувати безпеку своїх громадян - де б і коли б це не було необхідно - зокрема і в Рафаху", - сказав екс-міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц у заяві, яку він опублікував пізно ввечері у п'ятницю, 24 травня, після рішення Міжнародного суду.

Ганц є колишнім міністром оборони і начальником штабу ЦАХАЛу, а також членом малого військового кабінету Ізраїлю. Як у своїй заяві для громадськості, так і в розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, він підкреслив важливість продовження кампанії з розгрому ХАМАСу і повернення решти 125 заручників, яких викрали 7 жовтня й утримують у Секторі Газа.

Рада національної безпеки та Міністерство закордонних справ також підкреслили намір Ізраїлю продовжувати операцію "Рафах", зазначивши, що військова кампанія спрямована проти ХАМАС, а не проти палестинського цивільного населення.

У заяві зазначається, що наказ Міжнародного суду ООН, в якому йдеться про те, що Ізраїль повинен "припинити свій військовий наступ та будь-які інші дії в мухафазі Рафах, які можуть створити для палестинської групи в Газі такі умови життя, що можуть призвести до її повного або часткового фізичного знищення".

В ізраїльській заяві зазначається, що ЦАХАЛ не здійснював і не буде здійснювати воєнну діяльність у районі Рафах, яка могла б знищити палестинський народ, та що він дотримується норм міжнародного права.

"Ізраїль продовжить свої зусилля, щоб дозволити гуманітарній допомозі потрапляти до Сектора Газа та діяти відповідно до закону, щоб максимально зменшити шкоду, завдану цивільному населенню в Секторі Газа", - йдеться у декларації.

Також у заяві зазначається, що Ізраїль буде продовжувати тримати контрольно-пропускний пункт Рафах відкритим, відкриє безперервний доступ гуманітарної допомоги з єгипетського боку та не дозволить терористичним організаціям контролювати контрольно-пропускний пункт".

У своїй заяві Ізраїль піддав сумніву більш широкий контекст рішення Міжнародного суду ООН. Воно було винесене у зв'язку з тим, що трибунал розглядає позов Південної Африки про те, що Ізраїль чинить геноцид проти палестинського народу та порушує конвенцію про геноцид 1948 року.

У заяві підкреслюється, що "звинувачення Південної Африки проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН в Гаазі стосовно "геноциду" є неправдивими, обурливими й огидними".