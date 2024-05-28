Министры иностранных дел стран ЕС обсудили санкции против Израиля, - глава МИД Ирландии

Министры иностранных дел ЕС впервые приняли участие в "значительной" дискуссии по поводу санкций против Израиля на случай, если он не будет соблюдать международное гуманитарное право, заявил в понедельник министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам Мартина, на заседании Совета по иностранным делам был четкий консенсус по поводу необходимости поддерживать международные гуманитарные правовые институции.

"Впервые на заседании ЕС я видел по-настоящему серьезную дискуссию по поводу санкций и о том, "что было бы", — сказал Мартин.

По его словам, была активная дискуссия "о временных распоряжениях Международного суда" с "очень четкими взглядами, что Израиль должен придерживаться этих временных распоряжений по поводу открытия пограничного перехода с Рафахом и прекращения своих военных операций в Рафахе".

Глава МИД Ирландии сообщил, что одним из выводов было созвать заседание Совета ассоциации ЕС-Израиль, чтобы "выразить нашу серьезную обеспокоенность и... добиваться от Израиля ответа на выполнение приказов Суда".

В отделе внешней печати Израиля изданию сообщили, что не могут комментировать заявления Мартина, но перед ударом "было оценено, что неожиданного вреда гражданским лицам не будет".

Там также сказали, что Генеральный штаб ЦАХАЛ "расследует обстоятельства гибели гражданских лиц" в Рафахе после удара израильских военных.

Решение МКС по операциям Израиля в Рафахе