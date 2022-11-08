Міністри оборони США та Італії обговорили постачання систем ППО в Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін 7 листопада поспілкувався телефоном зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Під час розмови вони підняли тему підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
Глави відомств обговорили тісні стосунки між країнами в оборонній сфері.
"Поспілкувались також про продовження співпраці для підтримки України, включно з ППО", - вказали у Пентагоні.
Остін подякував Крозетто за його прагнення продовжувати безпекову підтримку, аби допомогти Україні, яка захищається від російської агресії.
Нагадаємо, Олексій Резніков розповів, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.
До слова, у Пентагоні вказали, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.
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