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Министры обороны США и Италии обсудили поставки систем ПВО в Украину

Фото: Глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны США Ллойд Остин 7 ноября пообщался по телефону со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. В ходе разговора они подняли тему поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Главы ведомств обсудили тесные отношения между странами в оборонной сфере.

"Пообщались также о продолжении сотрудничества для поддержки Украины, включая ПВО", - указали в Пентагоне.

Остин поблагодарил Крозетто за его стремление продолжать поддержку безопасности, чтобы помочь Украине, которая защищается от российской агрессии.

Напомним, Алексей Резников рассказал, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

В Пентагоне указали, что США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

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