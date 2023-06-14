Міністри оборони НАТО обговорять рішення Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі

Міністр оборони Північноатлантичного Альянсу розглянуть питання ядерної безпеки. Зокрема порушать питання розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.
Як відзначив генеральний секретар НАТО, в межах міністерської зустрічі Альянсу відбудеться засідання Групи ядерного планування - найвищого органу, який відповідальний за ядерну політику Північноатлантичного союзу.
"Ми й далі спостерігаємо безрозсудну ядерну риторику Росії. Лише за останні кілька місяців Москва призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та вирішила розгорнути ядерну зброю в Білорусі", - відзначив Столтенберг.
Також Столтенберг додав, що міністри оборони обговорять:
Наприкінці травня міністри оборони Російської Федерації та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Зокрема Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.
Водночас контроль за ядерною зброєю залишається за Росією, попри те, що Олександр Лукашенко почав розмірковувати про удари "ядеркою".
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