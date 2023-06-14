Міністри оборони НАТО обговорять рішення Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі

Як відзначив генеральний секретар НАТО, в межах міністерської зустрічі Альянсу відбудеться засідання Групи ядерного планування - найвищого органу, який відповідальний за ядерну політику Північноатлантичного союзу.

"Ми й далі спостерігаємо безрозсудну ядерну риторику Росії. Лише за останні кілька місяців Москва призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та вирішила розгорнути ядерну зброю в Білорусі", - відзначив Столтенберг.

Також Столтенберг додав, що міністри оборони обговорять:

ядерні аспекти нинішнього безпекового середовища;

коригування ядерного стримування Альянсу.

Переміщення ядерної зброї у Білорусь

Наприкінці травня міністри оборони Російської Федерації та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Зокрема Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Водночас контроль за ядерною зброєю залишається за Росією, попри те, що Олександр Лукашенко почав розмірковувати про удари "ядеркою".