Министры обороны НАТО обсудят размещение ядерного оружия в Беларуси

Как отметил генеральный секретарь НАТО, в рамках министерской встречи Альянса состоится заседание Группы ядерного планирования - высшего органа, ответственного за ядерную политику Североатлантического союза.

"Мы и дальше наблюдаем безрассудную ядерную риторику России. Только за последние несколько месяцев Москва приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и решила развернуть ядерное оружие в Беларуси", - отметил Столтенберг.

Также Столтенберг добавил, что министры обороны обсудят:

ядерные аспекты нынешней среды безопасности;

корректировка ядерного сдерживания Североатлантического союза.

Перемещение ядерного оружия в Беларусь

В конце мая министры обороны Российской Федерации и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В частности, Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В то же время, контроль за ядерным оружием остается за Россией, несмотря на то, что Александр Лукашенко начал рассуждать об ударах "ядеркой".