Міністри країн G7 проведуть онлайн-зустріч у День незалежності України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив повну підтримку України на шляху до миру та повагу до суверенітету.

Зазначається, що Таяні візьме участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн G7. Засідання відбудеться сьогодні о 15:00, його скликала Канада, яка головує у "Великій сімці".

Як зазначають в Італії, країни G7 підіб'ють підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорять перспективи миру в Україні.

Також Таяні доручив підсвітити фасад Міністерства закордонних справ Італії кольорами українського прапора. Так само підсвітять Колізей.