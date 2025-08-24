Министры стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил полную поддержку Украины на пути к миру и уважение к суверенитету.

Отмечается, что Таяни примет участие в виртуальной встрече министров иностранных дел стран G7. Заседание состоится сегодня в 15:00, его созвала Канада, которая председательствует в "Большой семерке".

Как отмечают в Италии, страны G7 подведут итоги встречи лидеров в Вашингтоне 18 августа и обсудят перспективы мира в Украине.

Также Таяни поручил подсветить фасад Министерства иностранных дел Италии цветами украинского флага. Так же подсветят Колизей.