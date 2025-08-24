Министры стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины

Главы МИД стран G7 проведут встречу в День независимости Украины, 24 августа. Встреча состоится в онлайн-формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Италии.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил полную поддержку Украины на пути к миру и уважение к суверенитету.
Отмечается, что Таяни примет участие в виртуальной встрече министров иностранных дел стран G7. Заседание состоится сегодня в 15:00, его созвала Канада, которая председательствует в "Большой семерке".
Как отмечают в Италии, страны G7 подведут итоги встречи лидеров в Вашингтоне 18 августа и обсудят перспективы мира в Украине.
Также Таяни поручил подсветить фасад Министерства иностранных дел Италии цветами украинского флага. Так же подсветят Колизей.
В воскресенье, 24 августа, Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости. РБК-Украина пообщалось с участником провозглашения Акта о независимости в 1991 году. Подробнее - читайте в нашем материале.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День независимости. Он подчеркнул, что Украина нуждается в справедливом мире, и только украинцы будут решать, каким он будет.
В Украину 24 августа прибыл премьер-министр Канады Марк Карни. Это его первый визит в Киев.
Также в Киев приехал спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.