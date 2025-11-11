Міністри G7 на саміті у Канаді зосередяться на питанні миру в Україні, - Reuters

У Канаді 11 листопада відбудеться чергова зустріч міністрів закордонних справ країн G7. На порядку денному будуть питання безпеки в Арктиці, війна в Україні та забезпечення миру на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що нинішній саміт відбувається "в епоху геополітичної нестабільності", тому країни G7 прагнуть виробити узгоджену стратегію підтримки миру.

Вона високо оцінила роботу Сполучених Штатів, наголосивши, що держсекретар США Марко Рубіо був "дуже конструктивним членом" G7.

Ананд очікує від зустрічі "цілеспрямованих розмов" щодо шляхів до миру в Україні та на Близькому Сході.

"Ми повинні бути амбітними заради досягнення довготривалого миру", - зазначила вона.

Повідомляється, що міністри також обговорять, як країни G7 можуть допомогти Україні пережити зиму - зокрема, підтримати енергетичну інфраструктуру, продовольчу безпеку та довгострокову відбудову.

Засновник Дослідницької групи G7 в Університеті Торонто Джон Кіртон зазначив, що цьогорічна зустріч може бути продуктивнішою, ніж попередня.

"Те, що президента Трампа там не буде, безумовно допоможе. Їм не доведеться стежити за кожним виразом обличчя чи бути обережними щодо будь-яких його тирад", - підкреслив він.