Министры G7 на саммите в Канаде сосредоточатся на вопросе мира в Украине, - Reuters

В Канаде 11 ноября состоится очередная встреча министров иностранных дел стран G7. На повестке дня будут вопросы безопасности в Арктике, война в Украине и обеспечение мира на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что нынешний саммит проходит "в эпоху геополитической нестабильности", поэтому страны G7 стремятся выработать согласованную стратегию поддержания мира.

Она высоко оценила работу Соединенных Штатов, отметив, что госсекретарь США Марко Рубио был "очень конструктивным членом" G7.

Ананд ожидает от встречи "целенаправленных разговоров" о путях к миру в Украине и на Ближнем Востоке.

"Мы должны быть амбициозными ради достижения долговременного мира", - отметила она.

Сообщается, что министры также обсудят, как страны G7 могут помочь Украине пережить зиму - в частности, поддержать энергетическую инфраструктуру, продовольственную безопасность и долгосрочное восстановление.

Основатель Исследовательской группы G7 в Университете Торонто Джон Киртон отметил, что нынешняя встреча может быть более продуктивной, чем предыдущая.

"То, что президента Трампа там не будет, безусловно поможет. Им не придется следить за каждым выражением лица или быть осторожными относительно любых его тирад", - подчеркнул он.