Министры G7 на саммите в Канаде сосредоточатся на вопросе мира в Украине, - Reuters
В Канаде 11 ноября состоится очередная встреча министров иностранных дел стран G7. На повестке дня будут вопросы безопасности в Арктике, война в Украине и обеспечение мира на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что нынешний саммит проходит "в эпоху геополитической нестабильности", поэтому страны G7 стремятся выработать согласованную стратегию поддержания мира.
Она высоко оценила работу Соединенных Штатов, отметив, что госсекретарь США Марко Рубио был "очень конструктивным членом" G7.
Ананд ожидает от встречи "целенаправленных разговоров" о путях к миру в Украине и на Ближнем Востоке.
"Мы должны быть амбициозными ради достижения долговременного мира", - отметила она.
Сообщается, что министры также обсудят, как страны G7 могут помочь Украине пережить зиму - в частности, поддержать энергетическую инфраструктуру, продовольственную безопасность и долгосрочное восстановление.
Основатель Исследовательской группы G7 в Университете Торонто Джон Киртон отметил, что нынешняя встреча может быть более продуктивной, чем предыдущая.
"То, что президента Трампа там не будет, безусловно поможет. Им не придется следить за каждым выражением лица или быть осторожными относительно любых его тирад", - подчеркнул он.
Поддержка Украины от G7
Напомним, 10 октября послы стран "Группы семи" обсудили с министром энергетики Украины Светланой Гринчук насущные потребности после масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру.
Также ранее сообщалось, что G7 приближается к соглашению о "значительном усилении" антироссийских санкций из-за ее нежелания прекратить войну против Украины.
Согласно текущему документу, "Большая семерка" работает над рядом вариантов, среди которых новые меры в отношении ключевых секторов экономики РФ, таких как энергетика, финансы и военная промышленность.
Кроме того, они направлены против стран и организаций, которые помогают Москве в войне и обходе существующих санкций.