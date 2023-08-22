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Міністр закордонних справ Туреччини в п'ятницю відвідає Україну, - ЗМІ

Україна, Вівторок 22 серпня 2023 19:17
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Міністр закордонних справ Туреччини в п'ятницю відвідає Україну, - ЗМІ Фото: Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідає Україну в п'ятницю, 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T24.

Джерела в МЗС повідомили виданню, що після триденного офіційного візиту до Іраку, який міністр Фідан розпочав сьогодні, він вирушить до України 25 серпня.

Очікується, що під час свого першого візиту до Києва Фідан обговорить ескалацію напруженості в Чорному морі, вторгнення Росії в Україну та двосторонні відносини.

Візит Фідана в Росію

Після вчорашнього засідання кабінету міністрів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "країна докладе більше зусиль, щоб знову відкрити "зерновий коридор" на справедливих умовах, які будуть відповідати очікуванням усіх сторін у майбутній період, і гарантувати, що надії на світ проростуть", і що Фідан відвідає Росію найближчими днями.

До цього Фідан також зустрівся з послом Росії в Анкарі Олексієм Єрховим. У заяві МЗС сказано, що під час зустрічі було обговорено актуальні питання двостороннього та регіонального порядку денного.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, у липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Нещодавно повідомлялось, що Туреччина працює над пропозиціями для відновлення "зернової угоди". Переговори щодо цього питання можуть пройти у Стамбулі.

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