Министр иностранных дел Турции в пятницу посетит Украину, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T24 .

Источники в МИД сообщили изданию, что после трехдневного официального визита в Ирак, который министр Фидан начал сегодня, он отправится в Украину 25 августа.

Ожидается, что во время своего первого визита в Киев Фидан обсудит эскалацию напряженности в Черном море, вторжение России в Украину и двусторонние отношения.

Визит Фидана в Россию

После вчерашнего заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "страна приложит больше усилий, чтобы вновь открыть "зерновой коридор" на справедливых условиях, которые будут соответствовать ожиданиям всех сторон в предстоящий период, и гарантировать, что надежды на мир прорастут", и что Фидан посетит Россию в ближайшие дни.

До этого Фидан также встретился с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым. В заявлении МИД сказано, что во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, в июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом русская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Недавно сообщалось, что Турция работает над предложениями по возобновлению "зернового соглашения". Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.