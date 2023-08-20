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Переговори щодо відновлення "зернової угоди" можуть пройти у Стамбулі, - ЗМІ

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Стамбул, Неділя 20 серпня 2023 11:55
Переговори щодо відновлення "зернової угоди" можуть пройти у Стамбулі, - ЗМІ Фото: ЗМІ заявляють, що переговори щодо відновлення "зернової угоди" можуть пройти у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина працює над пропозиціями для відновлення "зернової угоди". Переговори щодо цього питання можуть пройти у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

За даними видання, Анкара працює над проектними пропозиціями, щоб відновити експорт продукції з України. На думку Туреччини, припинення "зернової угоди" може спричинити глобальні проблеми, оскільки зерно у світі вже здорожчало на 15%.

"Зазначається, що технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі", - пише турецьке видання.

Варто зазначити, що Україна та Росія під час відкриття "зернового коридору" не підписували прямої угоди. Україна уклала договір з Туреччиною та ООН, Москва зробила те ж саме.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

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