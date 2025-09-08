Міністр закордонних справ Німеччини анонсував гарантії безпеки для України
Німеччина братиме участь у наданні гарантій безпеки Україні у разі укладення мирної угоди. Зараз про ці гарантії домовляється "коаліція рішучих".
Про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Звичайно, Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України", - йдеться у тексті виступу Вадефуля, який він озвучить на щорічній зустрічі німецьких послів у Берліні, який цитує DPA.
Однак міністр не став уточнювати, яким саме може стати внесок Німеччини у надання гарантій безпеки Києву.
Як відомо, Берлін, на відміну від низки країн Європи, поки що відмовляється взяти на себе зобов'язання розгорнути в Україні війська в рамках надання гарантій безпеки після припиненні бойових дій.
Позиція Німеччині
У Парижі 4 вересня відбулося засідання так званої "коаліції рішучих". За підсумком зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що 26 країн готові надати гарантії безпеки в різних форматах. Президент Франції Емануель Макрон повідомив, що ці країни готові надіслати військовий контингент чи підтримати його.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна повинна отримати гарантії безпеки, які фактично наближалися б до членства в НАТО.
Крім того, міністр фінансів Німеччини і віцеканцлер Ларс Клінгбайль заявив, що Німеччина "візьме на себе відповідальність" за надання гарантій безпеки, однак рішення не повинні ухвалюватися "через голови українців", і будь-який переговорний процес має починатися з припинення вогню.