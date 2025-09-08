Міністр закордонних справ Німеччини анонсував гарантії безпеки для України

Німеччина братиме участь у наданні гарантій безпеки Україні у разі укладення мирної угоди. Зараз про ці гарантії домовляється "коаліція рішучих".

Про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Звичайно, Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України", - йдеться у тексті виступу Вадефуля, який він озвучить на щорічній зустрічі німецьких послів у Берліні, який цитує DPA.

Однак міністр не став уточнювати, яким саме може стати внесок Німеччини у надання гарантій безпеки Києву.

Як відомо, Берлін, на відміну від низки країн Європи, поки що відмовляється взяти на себе зобов'язання розгорнути в Україні війська в рамках надання гарантій безпеки після припиненні бойових дій.