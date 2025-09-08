Министр иностранных дел Германии анонсировал гарантии безопасности для Украины
Германия будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения. Сейчас об этих гарантиях договаривается "коалиция решительных".
Об этом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"Конечно, Германия внесет свой вклад в гарантии безопасности для Украины", - говорится в тексте выступления Вадефуля, который он озвучит на ежегодной встрече немецких послов в Берлине, который цитирует DPA.
Однако министр не стал уточнять, каким именно может стать вклад Германии в предоставление гарантий безопасности Киеву.
Как известно, Берлин, в отличие от ряда стран Европы, пока отказывается взять на себя обязательства развернуть в Украине войска в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий.
Позиция Германии
В Париже 4 сентября состоялось заседание так называемой "коалиции решительных". По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 стран готовы предоставить гарантии безопасности в разных форматах. Президент Франции Эмануэль Макрон сообщил, что эти страны готовы прислать военный контингент или поддержать его.
Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности, которые фактически приближались бы к членству в НАТО.
Кроме того, министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что Германия "возьмет на себя ответственность" за предоставление гарантий безопасности, однако решения не должны приниматься "через головы украинцев", и любой переговорный процесс должен начинаться с прекращения огня.